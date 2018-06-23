На Украине произошёл взрыв ёмкостей почти с 500 тоннами биоэтанола
- РИА Новости
ЧП произошло около 18:15 в городе Збараж на территории недействующей спиртобазы.
Взрыв ёмкостей объёмом 480 т, в которых находился биоэтанол, произошёл в одноэтажном складском здании.
Отмечается, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет.
«Проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных поблизости. Принимаются меры для недопущения распространения огня в жилой сектор», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 63 человека, 15 единиц техники, а также пожарный поезд.
Ранее стало известно, что в отделении банка в Киеве произошёл взрыв.