На Украине произошёл взрыв ёмкостей почти с 500 тоннами биоэтанола

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На Украине, в Тернопольской области, в результате взрыва ёмкостей с биоэтанолом произошёл пожар, огонь распространился на соседнее здание. Об этом информирует ГСЧС Украины.
На Украине произошёл взрыв ёмкостей почти с 500 тоннами биоэтанола
  • РИА Новости

ЧП произошло около 18:15 в городе Збараж на территории недействующей спиртобазы.

Взрыв ёмкостей объёмом 480 т, в которых находился биоэтанол, произошёл в одноэтажном складском здании.

Отмечается, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет.

«Проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных поблизости. Принимаются меры для недопущения распространения огня в жилой сектор», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 63 человека, 15 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее стало известно, что в отделении банка в Киеве произошёл взрыв.

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