В чернобыльской зоне снова возник пожар

В чернобыльской зоне вновь зафиксировано возгорание. Отмечается, что огонь охватил почти гектар сухой травы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

«8 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 гектара... Пожар локализован на площади 0,8 гектара», — указывается в заявлении.

5 июня произошло возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения. Потушить огонь удалось лишь два дня спустя.