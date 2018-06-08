В чернобыльской зоне снова возник пожар
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Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
«8 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 гектара... Пожар локализован на площади 0,8 гектара», — указывается в заявлении.
5 июня произошло возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения. Потушить огонь удалось лишь два дня спустя.