В чернобыльской зоне отчуждения произошёл крупный пожар

В Киевской области в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы на площади около 10 га. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины по области.

«5 июня в 10:10 в Киевской области в зоне отчуждения и обязательного отселения произошло загорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 126 человек. В том числе задействована авиация ГСЧС — два самолёта Ан-32П и вертолёт Ми-8.

В июне 2017 года в чернобыльской зоне отчуждения произошёл пожар на площади 25 га.