Взрыв произошёл в отделении Ощадбанка в Киеве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
«По предварительной информации, двое неизвестных бросили в окно банка взрывное устройство и скрылись. После взрыва в помещении начался пожар», — рассказали представители полиции.
По данным правоохранительных органов, в результате происшествия никто не пострадал.
Пожар в офисе банка был потушен прибывшими на место сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По заявлению сотрудников, до этого в их адрес не поступало никаких угроз.
Ранее шесть человек пострадали после того, как неизвестные бросили взрывные устройства на территорию складов в Киеве.