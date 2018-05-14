Шесть человек пострадали при взрыве на складах в Киеве

На территорию складских помещений в Киеве через забор бросили два взрывных устройства, в результате взрыва пострадали шесть охранников. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски злоумышленников. Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве, который произошёл в Киеве.