СМИ: Погибший при взрыве автомобиля в Киеве работал журналистом

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В результате произошедшего накануне взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Виталий Кукса, работавший в Донбассе. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Кукса был мобилизован и служил в зоне конфликта в Донбассе связистом. Он писал о войне и на военные темы для украинских изданий. В последнее время Кукса не работал.

Отмечается, что в машине с журналистом находился 24-летний Андрей Сероштан.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают две версии взрыва автомобиля в Киеве.

Инцидент произошёл вечером 27 апреля на улице Михаила Драгоманова. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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