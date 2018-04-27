СМИ: В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек

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В результате взрыва автомобиля в украинской столице, по предварительным данным, погиб человек. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Также сообщается об одном пострадавшем.

Отмечается, что инцидент произошёл по адресу: ул. Михаила Драгоманова, 44-А.

В настоящее время на месте произошедшего для выяснения обстоятельств работают сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи.

2 апреля стало известно о взрыве автомобиля в Киеве на улице Ахматовой.

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