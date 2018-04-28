Полиция назвала две версии взрыва автомобиля в Киеве

Правоохранительные органы рассматривают две версии взрыва автомобиля в Киеве, сообщил начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

«Мы рассматриваем две основные версии: покушение на убийство двух лиц (кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, которая взорвалась) или другая версия — неосторожное обращение со взрывным устройством», — цитирует Крищенко «112 Украина».

По его словам, на месте взрыва найдены элементы, которые позволяют утверждать, что взорвалась именно граната.

Инцидент произошёл вечером 27 апреля на улице Михаила Драгоманова. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело.