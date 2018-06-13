На Украине пьяный мужчина подорвался на собранном своими руками взрывном устройстве
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- globallookpress.com
Как уточняется на сайте правоохранительных органов, взрывное устройство было решено собрать ради шутки.
«Группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила пошутить, и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках», — указывается в заявлении.
В настоящее время мужчина находится в местной больнице с травмой руки.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 («Умышленное лёгкое телесное повреждение»).
Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве, который произошёл в Киеве.