На Украине пьяный мужчина подорвался на собранном своими руками взрывном устройстве

В Киевской области пьяный мужчина собрал бомбу, которая взорвалась у него в руках. Об этом сообщает региональное отделение полиции.

Как уточняется на сайте правоохранительных органов, взрывное устройство было решено собрать ради шутки.

«Группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила пошутить, и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках», — указывается в заявлении.

В настоящее время мужчина находится в местной больнице с травмой руки.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 («Умышленное лёгкое телесное повреждение»).

Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве, который произошёл в Киеве.