В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолёт

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В аэропорту Одессы совершил экстренную посадку чартерный самолёт украинского авиаперевозчика Yanair, который выполнял рейс в Барселону. Об этом информирует УНН со ссылкой на представителя авиакомпании.
В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолёт
  • ©Simon Belcher
  • globallookpress.com

«Самолёт должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, но вернулся обратно. На борту находились около 100 пассажиров», — сообщили в компании.

Отмечается, что местные жители, которые должны были лететь на этом самолёте, отправились домой. Гостей города разместили в отеле, предоставив им питание.

В настоящее время они ожидают дальнейшей информации. Отмечается, что перевозчик готовится направить пассажиров в пункт назначения.

При этом в авиакомпании не назвали причин экстренной посадки самолёта.

Ранее URA.RU передавало, что в Казани экстренно сел самолёт из-за смерти одного из пассажиров.

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