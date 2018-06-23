В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолёт
- ©Simon Belcher
- globallookpress.com
«Самолёт должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, но вернулся обратно. На борту находились около 100 пассажиров», — сообщили в компании.
Отмечается, что местные жители, которые должны были лететь на этом самолёте, отправились домой. Гостей города разместили в отеле, предоставив им питание.
В настоящее время они ожидают дальнейшей информации. Отмечается, что перевозчик готовится направить пассажиров в пункт назначения.
При этом в авиакомпании не назвали причин экстренной посадки самолёта.
Ранее URA.RU передавало, что в Казани экстренно сел самолёт из-за смерти одного из пассажиров.