В Совфеде раскритиковали предложение Рады по обмену осуждённых

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Марианна Чурсина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о готовности страны обменять 23 осуждённых россиянина на всех отбывающих наказание в России украинцев.
В Совфеде раскритиковали предложение Рады по обмену осуждённых
  • РИА Новости

«Поведение Украины крайне аморальное. Дело в том, что все предложения по обмену готовились заранее. Условно говоря, они специально арестовывали россиян, которые каким-то образом оказывались на Украине зачастую по своим личным вопросам. Что же касается главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, то он вообще гражданин этой страны. И обвинения ему предъявлены по абсолютно надуманным основаниям», — сказал парламентарий.

При этом Цеков добавил, что не отрицает возможность обмена.

«Я допускаю обмены как таковые, если речь идёт о людях, которые в силу определённых обстоятельств оказались арестованными на территории одного или другого государства без предварительной подготовки. А то, что предлагает Украина, — это, на мой взгляд, заранее готовилось… Всё стало понятно после задержания Вышинского. Как только его арестовали, то сразу заговорили, что поймали его для обмена. И тут же началась истерия вокруг режиссёра Олега Сенцова», — подчеркнул сенатор.

Ранее вице-спикер Рады заявила о готовности Украины обменять 23 осуждённых россиянина.

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