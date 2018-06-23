Президент Армении получил от Путина поздравление с 65-летием

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин отправил лидеру Армении Армену Саркисяну поздравительное послание в честь 65-летия.
Президент Армении получил от Путина поздравление с 65-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.

«Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю 65-летия! В России высоко ценят ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в поздравительном послании.

Путин также пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо народа Армении.

Ранее президент Армении выступил за укрепление сотрудничества с Россией в экономической сфере. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить