Президент Армении получил от Путина поздравление с 65-летием

Президент России Владимир Путин отправил лидеру Армении Армену Саркисяну поздравительное послание в честь 65-летия.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.

«Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю 65-летия! В России высоко ценят ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в поздравительном послании.

Путин также пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо народа Армении.

Ранее президент Армении выступил за укрепление сотрудничества с Россией в экономической сфере.