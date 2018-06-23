Президент Армении получил от Путина поздравление с 65-летием
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.
«Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю 65-летия! В России высоко ценят ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в поздравительном послании.
Путин также пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо народа Армении.
Ранее президент Армении выступил за укрепление сотрудничества с Россией в экономической сфере.