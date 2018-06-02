Президент Армении выступил за укрепление сотрудничества с Россией в экономической сфере

Отношения Армении и России могли бы быть «глубже и шире» с экономической точки зрения. Такое мнение выразил президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу «Россия 24».

«Меня не удовлетворяет глубина и ширина наших экономических отношений, мы могли бы делать намного больше. Мы могли бы стать реальным партнёром Российской Федерации и стран Евразийского пространства в определённых областях, например, в новых технологиях», — цитирует его ТАСС.

Саркисян также подчеркнул, что Армения подписала договор с Евросоюзом и может способствовать улучшению отношений между Евразийским пространством и Европой.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнёра и союзника в регионе».











