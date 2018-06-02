Президент Армении выступил за укрепление сотрудничества с Россией в экономической сфере
«Меня не удовлетворяет глубина и ширина наших экономических отношений, мы могли бы делать намного больше. Мы могли бы стать реальным партнёром Российской Федерации и стран Евразийского пространства в определённых областях, например, в новых технологиях», — цитирует его ТАСС.
Саркисян также подчеркнул, что Армения подписала договор с Евросоюзом и может способствовать улучшению отношений между Евразийским пространством и Европой.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнёра и союзника в регионе».