Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном

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Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.
Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал Путин в ходе встречи с Пашиняном.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнёра и союзника в регионе».

Ранее стало известно, что Путин в Сочи на саммите ЕАЭС встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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