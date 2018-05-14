Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал Путин в ходе встречи с Пашиняном.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рассматривает Ереван как «ближайшего партнёра и союзника в регионе».

Ранее стало известно, что Путин в Сочи на саммите ЕАЭС встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.