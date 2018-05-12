Сформировано правительство Армении

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении министров в составе правительства Никола Пашиняна.
Сформировано правительство Армении
  • Никола Пашинян
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Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

Бывший министр охраны природы Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций.

Атом Джанджугазян назначен министром финансов.

Член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам. Другой член «Елк», Артак Зейналян, назначен министром юстиции.

Министром образования и науки стал Араик Арутюнян.

Министром здравоохранения назначен Армен Торосян.

Артур Хачатрян стал министром сельского хозяйства.

Левон Варданян назначен министром спорта и по делам молодёжи.

Бывший глава Министерства спорта Грачья Ростомян возглавил МЧС.

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян.

Министром культуры — Лилит Макунц.

Министром охраны природы назначен Эрик Григорян.

Министром транспорта, связи и информационных технологий назначен Ашот Акопян.

Министром диаспоры назначен Мхитар Айрапетян.

Сурен Папикян стал министром территориального управления и развития.

Также сообщалось, что министром иностранных дел стал представитель Армении при ООН Зограб Мнацаканян.

Кроме того, исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян стал министром обороны.

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