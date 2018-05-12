Сформировано правительство Армении
- Никола Пашинян
- globallookpress.com
Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
Бывший министр охраны природы Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций.
Атом Джанджугазян назначен министром финансов.
Член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам. Другой член «Елк», Артак Зейналян, назначен министром юстиции.
Министром образования и науки стал Араик Арутюнян.
Министром здравоохранения назначен Армен Торосян.
Артур Хачатрян стал министром сельского хозяйства.
Левон Варданян назначен министром спорта и по делам молодёжи.
Бывший глава Министерства спорта Грачья Ростомян возглавил МЧС.
Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян.
Министром культуры — Лилит Макунц.
Министром охраны природы назначен Эрик Григорян.
Министром транспорта, связи и информационных технологий назначен Ашот Акопян.
Министром диаспоры назначен Мхитар Айрапетян.
Сурен Папикян стал министром территориального управления и развития.
Также сообщалось, что министром иностранных дел стал представитель Армении при ООН Зограб Мнацаканян.
Кроме того, исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян стал министром обороны.