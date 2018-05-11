Президент Армении назначил министра обороны
Президент Армении Армен Саркисян назначил исполняющего обязанности главы МЧС Давида Тонояна министром обороны страны.
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Об этом сообщается на сайте президента Армении.
«Назначить Давида Тонояна министром обороны Республики Армении», — говорится в указе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового министра обороны Армении.
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