Президент Армении назначил министра обороны

Президент Армении Армен Саркисян назначил исполняющего обязанности главы МЧС Давида Тонояна министром обороны страны.

Об этом сообщается на сайте президента Армении.

«Назначить Давида Тонояна министром обороны Республики Армении», — говорится в указе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового министра обороны Армении.