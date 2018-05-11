Пашинян назвал имя нового министра обороны Армении
Исполняющий обязанности главы МЧС Армении Давид Тоноян будет назначен министром обороны.
- © Пресс-служба МО РА
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Могу сказать, что Давид Тоноян будет назначен сегодня министром обороны. Остальные назначения будут также сделаны в ближайшее время», — сказал Пашинян.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян назначил руководителей Службы нацбезопасности и полиции.
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