Президент Армении назначил новых руководителей Службы нацбезопасности и полиции

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Президент Армении Армен Саркисян назначил новых руководителей Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Президент Армении назначил новых руководителей Службы нацбезопасности и полиции
  • Армен Саркисян
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Согласно документам, начальником полиции Армении назначен Валерий Осипян. СНБ возглавит Артур Ванецян.

Осипян ранее был заместителем начальника полиции Еревана, Ванецян — замначальника управления СНБ по городу.

10 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook обратился к Саркисяну с предложением уволить глав силовых ведомств.

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