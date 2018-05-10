Президент Армении назначил новых руководителей Службы нацбезопасности и полиции

Президент Армении Армен Саркисян назначил новых руководителей Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам, начальником полиции Армении назначен Валерий Осипян. СНБ возглавит Артур Ванецян.

Осипян ранее был заместителем начальника полиции Еревана, Ванецян — замначальника управления СНБ по городу.

10 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook обратился к Саркисяну с предложением уволить глав силовых ведомств.