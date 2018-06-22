В Совфеде прокомментировали решение трибунала в Донбассе по Порошенко

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что «Украинский народный трибунал» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.

«Народ, опалённый гражданской войной Донбасса, принял единственно правильное решение — учредить «Народный трибунал» по расследованию преступлений банды Порошенко… Убеждена, что преступная украинская власть обязана ответить за все свои злодеяния, совершённые ею против человечества: за заживо сожжённых мирных людей в Одессе, убийство журналистов и пропажу людей, убийства и пытки мирных граждан истерзанного Донбасса, организацию диверсий и террористических актов против народа Крыма», — сказала она.

Ковитиди добавила, что приговор неслучайно был вынесен 22 июня, в День памяти и скорби.

«Украинский народный трибунал» — это начало справедливого возмездия действующему сегодня в стране преступному режиму по фактам непрекращающегося геноцида, осуществляемого украинской властью против народа Украины. Это первый шаг к проведению Международного трибунала против банды Порошенко, который станет вторым Нюрнбергским процессом», — заключила сенатор.

Ранее «Украинский народный трибунал» на территории ЛНР вынес приговор Порошенко.





