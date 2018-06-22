В Совфеде прокомментировали решение трибунала в Донбассе по Порошенко

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что «Украинский народный трибунал» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.
В Совфеде прокомментировали решение трибунала в Донбассе по Порошенко
  • © council.gov.ru
  • globallookpress.com

«Народ, опалённый гражданской войной Донбасса, принял единственно правильное решение — учредить «Народный трибунал» по расследованию преступлений банды Порошенко… Убеждена, что преступная украинская власть обязана ответить за все свои злодеяния, совершённые ею против человечества: за заживо сожжённых мирных людей в Одессе, убийство журналистов и пропажу людей, убийства и пытки мирных граждан истерзанного Донбасса, организацию диверсий и террористических актов против народа Крыма», — сказала она.

Ковитиди добавила, что приговор неслучайно был вынесен 22 июня, в День памяти и скорби.

«Украинский народный трибунал» — это начало справедливого возмездия действующему сегодня в стране преступному режиму по фактам непрекращающегося геноцида, осуществляемого украинской властью против народа Украины. Это первый шаг к проведению Международного трибунала против банды Порошенко, который станет вторым Нюрнбергским процессом», — заключила сенатор.

Ранее «Украинский народный трибунал» на территории ЛНР вынес приговор Порошенко.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить