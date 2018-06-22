«Народный трибунал» в Донбассе признал Порошенко виновным в военных преступлениях

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«Украинский народный трибунал» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.
«Народный трибунал» в Донбассе признал Порошенко виновным в военных преступлениях
  • globallookpress.com
  • © Maxym Marusenko

Об этом информирует РИА Новости.

В ходе заседания в Луганске судьи «Народного трибунала», инициированного группой юристов из Донбасса, заявили, что все материалы дела в дальнейшем будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора.

По словам представителей трибунала, это должно случиться после того, как на Украине придут к власти политики, способные выполнить Минские соглашения.

Ранее в ЛНР сообщили о бесчинствах бойцов «Правого сектора»* в Донбассе.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

 

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