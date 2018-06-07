В ЛНР призвали международное сообщество отреагировать на обстрел автобуса
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«В очередной раз обращаемся к международному сообществу, международным наблюдателям, а также ко всем, кто неравнодушен к судьбе жителей Донбасса, (с просьбой. — RT) оказать жёсткое давление на киевскую власть», — цитирует его Луганский информационный центр.
Кроме того, в ЛНР призвали международных наблюдателей «зафиксировать совершённое преступление и провести тщательное разбирательство».
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными автобуса в посёлке Голубовское пострадали шесть человек.