В ЛНР сообщили об обстреле автобуса украинскими силовиками

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В результате обстрела украинскими военными автобуса в посёлке Голубовское самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) пострадали шесть человек.
В ЛНР сообщили об обстреле автобуса украинскими силовиками
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Reuters

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате миномётного обстрела населённого пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса», — цитирует Луганский информационный центр слова представителя ЛНР.

Как уточняется, пострадавшие были доставлены в Кировскую городскую больницу.

Ранее в ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны украинских военных.

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