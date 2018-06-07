В ЛНР сообщили об обстреле автобуса украинскими силовиками

В результате обстрела украинскими военными автобуса в посёлке Голубовское самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате миномётного обстрела населённого пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса», — цитирует Луганский информационный центр слова представителя ЛНР.

Как уточняется, пострадавшие были доставлены в Кировскую городскую больницу.

Ранее в ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны украинских военных.