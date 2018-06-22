Эксперт прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT поделился мнением о решении «Украинского народного трибунала» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики, который приговорил Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.

«Решение трибунала, скорее, для жителей ЛНР, чтобы дать им какую-то эмоциональную поддержку, разрядку. На Украине тоже заочно и пожизненно судят. Исполнить такой приговор невозможно. Порошенко реагировать на это не будет, потому что ему ничего не угрожает», — считает он.

По словам эксперта, реакция ЛНР и ДНР на ситуацию в Донбассе абсолютно оправданна.

«Жители Луганской и Донецкой республик имеют полное право возмущаться и негодовать. Все эти обстрелы можно было прекратить. Они опасны для мирного населения», — заключил Охрименко.

Ранее «Украинский народный трибунал» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.