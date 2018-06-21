Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ВСУ саботируют обязательства по отводу вооружений в Донбассе
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«Украинские силовики продолжают саботировать обязательства по разведению сил и отводу вооружений. Режим тишины в Станице Луганской держится почти месяц с 23 мая, но ВСУ не начинают разведение сил», — заявил он в ходе заседания постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что украинские военные до сих пор находятся в Золотом и Петровском.
Также Балакин сообщил, что Киев стягивает дополнительные наступательные боевые средства к линии соприкосновения.
Кроме того, он отметил, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остаётся сложной.
В мае постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об эскалации напряжённости в Донбассе.