Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ВСУ саботируют обязательства по отводу вооружений в Донбассе

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что Вооружённые силы Украины продолжают саботировать обязательства по отводу вооружений и не начинают разведение сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинские силовики продолжают саботировать обязательства по разведению сил и отводу вооружений. Режим тишины в Станице Луганской держится почти месяц с 23 мая, но ВСУ не начинают разведение сил», — заявил он в ходе заседания постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что украинские военные до сих пор находятся в Золотом и Петровском.

Также Балакин сообщил, что Киев стягивает дополнительные наступательные боевые средства к линии соприкосновения.

Кроме того, он отметил, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остаётся сложной.

В мае постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об эскалации напряжённости в Донбассе.