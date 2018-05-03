Постпред России при ОБСЕ заявил об эскалации напряжённости в Донбассе

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Украинские силовики используют для обстрелов в Донбассе танки, миномёты и гранатомёты. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич во время заседания постоянного совета организации.
Постпред России при ОБСЕ заявил об эскалации напряжённости в Донбассе
  • Reuters

«Наблюдаем эскалацию напряжённости в Донбассе. Киевские силовики наращивают обстрелы жилых районов, гражданской инфраструктуры. Открывают огонь не только в тёмное время суток, но уже и днём», — цитирует ТАСС Лукашевича.

Он отметил, что Киев провоцирует напряжённость в Донбассе, наращивает силы.

«Режим прекращения огня не соблюдается Киевом ни на одном из участков отведения сил. ВСУ игнорируют готовность ополченцев к отводу сил в станице Луганской… Киев продолжает минировать Донбасс: новые минные поля обнаружены наблюдателями в районе Водяного и Новотошковского», — добавил дипломат.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике рассказали, что ситуация в Донбассе перешла в «горячую стадию».

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