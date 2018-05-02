В ДНР заявили, что ВСУ обстреливают из танков населённый пункт в районе Горловки
- Reuters
«В настоящее время ВСУ ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатомётов по населённому пункту Озеряновка на горловском направлении», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Отмечается, что с позиций украинских войск выпущено свыше 20 танковых снарядов, произведено более 30 выстрелов из гранатомётов.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике подчеркнули, что конфликт в Донбассе перешёл в «горячую стадию».