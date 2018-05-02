В ДНР заявили, что ВСУ обстреливают из танков населённый пункт в районе Горловки

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Украинские силовики выпустили более 20 танковых снарядов по населённому пункту в районе Горловки. Об этом заявили в оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики.
В ДНР заявили, что ВСУ обстреливают из танков населённый пункт в районе Горловки
  • Reuters

«В настоящее время ВСУ ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатомётов по населённому пункту Озеряновка на горловском направлении», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Отмечается, что с позиций украинских войск выпущено свыше 20 танковых снарядов, произведено более 30 выстрелов из гранатомётов.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике подчеркнули, что конфликт в Донбассе перешёл в «горячую стадию».

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