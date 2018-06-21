В Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания патрульной полиции
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Участники акции протестуют против «произвола» главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули, а также в связи с разгоном митинга 17 июня.
Отмечается, что в протестах участвовали представители ряда украинских организаций.
Активисты в том числе потребовали, чтобы Зозуля подал в отставку.
17 июня полицейские в Киеве задержали более 50 человек перед началом «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.