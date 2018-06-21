В Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания патрульной полиции

В Киеве националисты организовали акцию протеста около здания патрульной полиции. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-секретаря националистической организации С14 Сергея Мазура.

Участники акции протестуют против «произвола» главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули, а также в связи с разгоном митинга 17 июня.

Отмечается, что в протестах участвовали представители ряда украинских организаций.

Активисты в том числе потребовали, чтобы Зозуля подал в отставку.

17 июня полицейские в Киеве задержали более 50 человек перед началом «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.