В Киеве задержали более 50 человек перед началом «Марша равенства»

Короткая ссылка
Полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению в Киеве «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, около 06:00 утра более 150 человек вышли на перекрёсток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения марша.

«С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты применили газовые баллончики, позднее потасовка возникла возле киевского отеля «Опера».

Всего утром 17 июня в управление полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 56 человек, сообщили в полиции.

Ранее группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом возглавить «Марш равенства» в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить