В Киеве задержали более 50 человек перед началом «Марша равенства»

Полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению в Киеве «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, около 06:00 утра более 150 человек вышли на перекрёсток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения марша.

«С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты применили газовые баллончики, позднее потасовка возникла возле киевского отеля «Опера».

Всего утром 17 июня в управление полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 56 человек, сообщили в полиции.

Ранее группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом возглавить «Марш равенства» в Киеве.