В Европарламенте призвали Порошенко возглавить гей-парад

Группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве. Обращение размещено на сайте евродепутата Ребекки Хармс, ставшей его инициатором.

«Мы призываем украинское руководство присоединиться к согражданам на «Марше равенства» 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье», — говорится в письме.

Евродепутаты отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине.

Свои подписи под обращением оставили 35 парламентариев.

В 2017 году организаторам киевского «Марша равенства» из-за угроз радикалов пришлось изменить маршрут шествия.

На участников было совершено нападение, пострадали несколько человек.

По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тыс. человек.