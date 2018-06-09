В Европарламенте призвали Порошенко возглавить гей-парад
- Reuters
«Мы призываем украинское руководство присоединиться к согражданам на «Марше равенства» 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье», — говорится в письме.
Евродепутаты отметили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине.
Свои подписи под обращением оставили 35 парламентариев.
В 2017 году организаторам киевского «Марша равенства» из-за угроз радикалов пришлось изменить маршрут шествия.
На участников было совершено нападение, пострадали несколько человек.
По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тыс. человек.