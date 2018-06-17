В Киеве полиция отпустила всех задержанных противников «Марша равенства»

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Полиция отпустила более 50 противников проведения «Марша равенства» в украинской столице, которые были задержаны в ходе столкновений между правоохранителями и украинскими националистами. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
В Киеве полиция отпустила всех задержанных противников «Марша равенства»
  • ©VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

«Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили», — говорится в сообщении

Отмечается, что в рамках двух уголовных производств следователи изучат записи с камер наблюдения и размещённое в интернете видео.

В полиции намерены выявить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку.

Украинские правоохранители добавили, что в «Марше равенства» приняли участие 3,5 тыс. человек. В ходе самого мероприятия правонарушений зафиксировано не было.

17 июня перед началом «Марша равенства» в Киеве произошла потасовка между полицией и украинскими националистами.

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.

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