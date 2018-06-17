Полиция сообщила о 3,5 тысячи участников «Марша равенства» в Киеве

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Около 3,5 тыс. человек приняли участие в «Марше равенства», организованном ЛГБТ-сообществом в Киеве. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Полиция сообщила о 3,5 тысячи участников «Марша равенства» в Киеве
  • Reuters

«По нашей информации, в марше приняли участие 3,5 тыс. лиц», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Как отметил Яровой, за порядком непосредственно на акции следили 2,5 тыс. полицейских, всего же в городе безопасность обеспечивали 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что «Марш равенства» продлился около 20 минут.

Полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению акции в Киеве.

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