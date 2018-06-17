«Марш равенства» в Киеве продлился около 20 минут

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«Марш равенства», организованный ЛГБТ-сообществом, финишировал на площади Льва Толстого в Киеве.
«Марш равенства» в Киеве продлился около 20 минут
  • ©VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

Как передаёт Интерфакс-Украина, шествие продлилось около 20 минут. По его завершении участники проскандировали: «Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!»

Отмечается, что полицейские пресекли семь попыток остановить движение колонны. В настоящее время обстановка на площади спокойная.

По словам первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового, в акции приняли участие более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению «Марша равенства» в украинской столице.

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