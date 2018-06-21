В Госдуме ответили на призыв украинского генерала «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что Киев должен производить ракеты, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

«На основе своего незнания украинский генерал угрожает российским городам будущим ракетным оружием Украины. Но хочу заметить, что наша ПВО на месте не стоит. Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны», — отметил Белик.

По словам депутата, у самой Украины нет возможности произвести ракеты подобной дальности, а надежда на помощь Запада достаточно призрачна.

«Никто не даст стране с неконтролируемой военной группировкой, у которой базовые принципы существования — неонацизм и желание обогатиться любым путём, доступ к производству оружия, способного летать на тысячи километров. Таким образом, Романенко призывает Киев самому начать исследования, которые стоят не один миллиард долларов и подразумевают целую школу специалистов. Хочу заметить, что ни того, ни другого на Украине сейчас нет», — заключил Белик.

Ранее Романенко заявил, что Украина должна работать над совершенствованием дальности ракет «Гарпун» и «Гром-2». По словам Романенко, она должна составлять несколько тысяч километров.