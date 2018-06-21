Украинский генерал призвал производить ракеты, которые смогут достать до Москвы и Петербурга

Киев должен производить ракеты, которые смогут достичь Москвы и Санкт-Петербурга, считает бывший замглавы генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как он рассказал в интервью «Обозревателю», Украина должна работать над совершенствованием дальности ракет «Гарпун» и «Гром-2». По словам Романенко, она должна составлять несколько тысяч километров, чтобы они могли покрывать европейскую часть России.

«До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьёзный момент», — подчеркнул Романенко.

При этом он отметил, что Киев может столкнуться с международным ограничением по дальности ракет, так как допустимая для Украины дальность ракеты «земля — земля» составляет до 300 км.

Однако, по мнению генерала, Украина могла бы обойти эти ограничения, если бы имела ракеты воздушного базирования.

Ранее руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин заявил, что Украина будет «давить» Россию качеством оружия.