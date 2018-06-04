Глава «Укроборонпрома» рассказал о планах «давить» Россию качеством оружия

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Украина будет «давить» Россию качеством оружия, заявил руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин.
Глава «Укроборонпрома» рассказал о планах «давить» Россию качеством оружия
  • © Министерство обороны Украины

«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

Как отметил Букин, украинские конструкторы концентрируются на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты. По его словам, эта ракета сложно фиксируется объектами ПВО, может менять направление в воздухе и нести большую поражающую силу.

Ранее на Украине завершились испытания ракетного комплекса «Ольха». Планируется, что его серийное производство начнётся в 2018 году. 

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