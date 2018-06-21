Суд в Латвии продлил арест защитника русских школ Гапоненко

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В Риге суд продлил на два месяца арест лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко. Об этом сообщила его адвокат Римма Янсоне.
Суд в Латвии продлил арест защитника русских школ Гапоненко
  • Александр Гапоненко/Facebook
  • Facebook

«Он ожидал такого решения, но надеялся, что его выпустят. Суд продлил арест на два месяца», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила адвокат, она «по-прежнему считает, что нет законных оснований держать его под арестом».

По данным Delfi, решение о продлении ареста Гапоненко принял суд Видземского предместья латвийской столицы.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве была проведена акция в поддержку Гапоненко. 

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