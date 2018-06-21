Суд в Латвии продлил арест защитника русских школ Гапоненко
- Александр Гапоненко/Facebook
«Он ожидал такого решения, но надеялся, что его выпустят. Суд продлил арест на два месяца», — приводит её слова РИА Новости.
Как отметила адвокат, она «по-прежнему считает, что нет законных оснований держать его под арестом».
По данным Delfi, решение о продлении ареста Гапоненко принял суд Видземского предместья латвийской столицы.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве была проведена акция в поддержку Гапоненко.