В Москве провели акцию в поддержку защитника русских школ в Латвии

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В Москве провели международную акцию в поддержку защитника русских школ в Латвии Александра Гапоненко, сообщает ФАН.
В Москве провели акцию в поддержку защитника русских школ в Латвии
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

Как заявил секретарь совета Первого русского правозащитного центра Роман Плюта, в Москве состоялись одиночные пикеты у посольства Латвии.

«В связи с чемпионатом мира по футболу в Москве законодательно запрещены массовые публичные мероприятия. Однако одиночные пикеты не запрещены, и мы поддержали Александра Гапоненко серией одиночных пикетов у посольства Латвии», — рассказал он.

По его словам, власти с пониманием отнеслись к этой инициативе, и всё прошло спокойно.

Мероприятие состоялось по меньшей мере в 15 странах. Помимо России, это, в частности, Бельгия, Германия, Великобритания, Италия, Эстония, Литва, Индия.

В апреле президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных мерах против Латвии из-за закона об образовании.

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