Арестованный в Латвии защитник русских школ рассказал об условиях своего содержания

Лидер Штаба защиты русских школ и член Русского союза Латвии Александр Гапоненко, находящийся под арестом в Рижской центральной тюрьме, рассказал об условиях своего содержания.

Он отметил, что у него нет доступа к интернету. Кроме того, по словам Гапоненко, он уже месяц находится в одной камере с уголовниками.

«Меня ещё ни разу не допрашивали. Держат меня здесь в рамках психологического давления, чтобы я сломался и дал показания по тем преступлениям, которых я никогда не совершал», — цитирует его РИА Новости.

Гапоненко добавил, что ему отказали в переводе в одиночную камеру, поскольку таких камер якобы нет, но он в это не верит.

«У меня сначала была одиночная камера, где я две недели писал книгу. Потом меня без объяснения причины перевели в общую камеру, наверное, чтобы оказать психологическое давление», — отметил он.

В начале мая латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело из-за акции протеста против перевода школ на латышский язык обучения.

Двое участников акции, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и арестованы.

Позже Линдермана освободили из-под ареста, но запретили ему покидать страну.