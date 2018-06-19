Арестованный в Латвии защитник русских школ рассказал об условиях своего содержания

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Лидер Штаба защиты русских школ и член Русского союза Латвии Александр Гапоненко, находящийся под арестом в Рижской центральной тюрьме, рассказал об условиях своего содержания.
Арестованный в Латвии защитник русских школ рассказал об условиях своего содержания
  • © Victor Lisitsy
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Он отметил, что у него нет доступа к интернету. Кроме того, по словам Гапоненко, он уже месяц находится в одной камере с уголовниками.

«Меня ещё ни разу не допрашивали. Держат меня здесь в рамках психологического давления, чтобы я сломался и дал показания по тем преступлениям, которых я никогда не совершал», — цитирует его РИА Новости.

Гапоненко добавил, что ему отказали в переводе в одиночную камеру, поскольку таких камер якобы нет, но он в это не верит.

«У меня сначала была одиночная камера, где я две недели писал книгу. Потом меня без объяснения причины перевели в общую камеру, наверное, чтобы оказать психологическое давление», — отметил он.

В начале мая латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело из-за акции протеста против перевода школ на латышский язык обучения.

Двое участников акции, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и арестованы.

Позже Линдермана освободили из-под ареста, но запретили ему покидать страну. 

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