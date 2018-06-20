На Украине завели два уголовных дела по фактам стычек у Рады

Два уголовных дела возбуждено по фактам столкновений возле здания Верховной рады Украины, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, после стычек задержаны два человека — житель Днепропетровской области и уроженец Кировоградской области.

Против одного из них заведено дело по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», против второго — по статье «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа».

19 июня шахтёры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента.

По последним данным, пострадали восемь сотрудников полиции и три гражданских лица.