МВД: более десяти человек пострадали в столкновениях у Рады

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По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновений возле здания Верховной рады в Киеве, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
МВД: более десяти человек пострадали в столкновениях у Рады
  • Reuters

«Получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции, из них шесть госпитализированы. Из числа гражданских лиц травмированы три человека, двое из них госпитализированы», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

В свою очередь, начальник главка Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил о восьми пострадавших полицейских и двоих гражданских. По его словам, речь идёт о незначительных телесных повреждениях.

Ранее сообщалось о троих пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

19 июня шахтёры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание украинского парламента.

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