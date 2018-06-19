Трое полицейских пострадали в столкновениях у Верховной рады
- РИА Новости
Об этом, как передаёт телеканал «112 Украина», сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
«Трое (пострадавших правоохранителей. — RT). Один от газового баллончика, другой получил повреждения во время потасовки. К счастью, это лёгкие повреждения», — заявил он.
Он добавил, что задержан один правонарушитель.
По его словам, в митинге принимают участие около 1 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в ходе митинга у здания Верховной рады в Киеве произошли столкновения протестующих с полицией.