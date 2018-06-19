Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста шахтёров около Рады
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.
Ранее шахтёры вышли на митинг в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли.
По словам Волынца, «задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн гривен».
Позднее сообщалось, что участники протеста предприняли попытку прорваться в здание Верховной рады.