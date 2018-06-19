Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста шахтёров около Рады

Полиция Украины применила слезоточивый газ против участников протестной акции шахтёров, которые предприняли попытку проникнуть в здание Верховной рады в Киеве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

Ранее шахтёры вышли на митинг в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли.

По словам Волынца, «задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн гривен».

Позднее сообщалось, что участники протеста предприняли попытку прорваться в здание Верховной рады.