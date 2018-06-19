У здания Верховной рады произошли столкновения митингующих с полицией
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Об этом сообщает телеканал «Прямой».
Шахтёры и ветераны Афганистана, с утра начавшие акцию протеста у Верховной рады, пытаются прорваться в здание парламента.
«Беспорядки происходят у парламента», — сообщила корреспондент телеканала.
По её словам, в ход пошли дубинки.
Первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко вышла к митингующим для переговоров. Протестующие высказывают недовольство, однако пока удаётся избежать обострения обстановки.
Ранее сообщалось, что шахтёры вышли на митинг в Киеве с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли.