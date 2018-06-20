В Харькове в ходе беспорядков возле здания горсовета пострадали два человека

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На Украине в результате беспорядков возле здания Харьковского городского совета пострадали две женщины, они госпитализированы.
В Харькове в ходе беспорядков возле здания горсовета пострадали два человека
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила представитель полиции Харьковской области Елена Баранник. 

«По состоянию на 12 часов с адреса, где расположен городской совет, в больницу попали две женщины с предварительным диагнозом «отравление», — сказала она. 

По её словам, одной из пострадавших 45 лет, другой — 51.

Как передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью горсовета Харькова Юрия Сидоренко, пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в горсовете Харькова произошли столкновения.

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