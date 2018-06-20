В горсовете Харькова произошли столкновения

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В горсовете украинского Харькова произошли столкновения между активистами и сотрудниками муниципальной охраны. Об этом сообщает УНИАН.
В горсовете Харькова произошли столкновения
  • РИА Новости

Как отмечается, в ходе беспорядков неизвестные распылили слезоточивый газ и зажгли файеры. Кроме того, во внутреннем дворе активисты посадили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Руденко.

Они протестовали из-за строительства рядом со стадионом «Металлист» многоэтажного жилого дома.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновений возле здания Верховной рады в Киеве.

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