В Харькове неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову

В Харькове неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Георгию Жукову.

Об этом сказано на сайте областной Нацполиции.

«В Новобаварский отдел полиции поступила информация о том, что на фасаде школы неизвестные разбили мемориальную мраморную доску. На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции», — говорится в сообщении.

В конце марта в Харьковской области неизвестные украли четыре мемориальные чугунные плиты с братской могилы воинам, погибшим во Второй мировой войне.