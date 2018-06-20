Киевский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июня

Шевченковский суд города Киева рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Надежде Савченко 22 июня.

Об этом сообщается на сайте суда.

«В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения, поданное адвокатом подозреваемой Савченко», — говорится в заявлении.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства пройдёт 22 июня.

Ранее судья Шевченковского районного суда удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей Савченко до 13 июля 2018 года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвиняется украинскими следственными органами в подготовке теракта в здании Верховной рады и в правительственном квартале Киева.