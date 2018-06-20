Киевский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июня

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Шевченковский суд города Киева рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Надежде Савченко 22 июня.
Киевский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июня
  • © Global Look Press

Об этом сообщается на сайте суда.

«В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения, поданное адвокатом подозреваемой Савченко», — говорится в заявлении.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства пройдёт 22 июня.

Ранее судья Шевченковского районного суда удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей Савченко до 13 июля 2018 года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвиняется украинскими следственными органами в подготовке теракта в здании Верховной рады и в правительственном квартале Киева.

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