Киевский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июня
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Об этом сообщается на сайте суда.
«В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения, поданное адвокатом подозреваемой Савченко», — говорится в заявлении.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства пройдёт 22 июня.
Ранее судья Шевченковского районного суда удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей Савченко до 13 июля 2018 года.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвиняется украинскими следственными органами в подготовке теракта в здании Верховной рады и в правительственном квартале Киева.