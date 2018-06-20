На Украине за неделю корью заболели более 1,4 тысячи человек

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновлённые данные по заболевшим корью в стране.
На Украине за неделю корью заболели более 1,4 тысячи человек
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Документ размещён на официальном сайте ведомства.

Согласно информации Центра гражданского здоровья Минздрава Украины, за прошедшую неделю корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребёнок. Это на 56 случаев больше, чем фиксировалось на прошлой неделе.

Всего с начала года диагноз «корь» был поставлен 21 894 пациентам, из них 8857 человек — взрослые, и 13 037 — дети.

Больше всего заболевших корью зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновецкой областях, а также в Киеве.

«На настоящий момент от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.

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