На Украине за неделю корью заболели более 1,4 тысячи человек

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновлённые данные по заболевшим корью в стране.

Документ размещён на официальном сайте ведомства.

Согласно информации Центра гражданского здоровья Минздрава Украины, за прошедшую неделю корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребёнок. Это на 56 случаев больше, чем фиксировалось на прошлой неделе.

Всего с начала года диагноз «корь» был поставлен 21 894 пациентам, из них 8857 человек — взрослые, и 13 037 — дети.

Больше всего заболевших корью зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновецкой областях, а также в Киеве.

«На настоящий момент от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.