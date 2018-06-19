Активисты провели в Таллине пикет в поддержку Вышинского

В Таллине прошёл пикет в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был арестован судом в Херсоне на два месяца.

Как передаёт РИА Новости, акция прошла перед Домом Европейского союза в эстонской столице.

Освободить журналиста требовали активисты из объединения «Российские соотечественники Европы», НКО «Русская школа Эстонии» и Объединённой левой партии Эстонии (ОЛПЭ).

Участники пикета также выступили в защиту лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко и польского политика и журналиста Матеуша Пискорского.

Ранее стало известно, что Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

При этом адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что пока Вышинский не этапирован в Киев и остаётся в херсонском СИЗО.