Активисты провели в Таллине пикет в поддержку Вышинского
Как передаёт РИА Новости, акция прошла перед Домом Европейского союза в эстонской столице.
Освободить журналиста требовали активисты из объединения «Российские соотечественники Европы», НКО «Русская школа Эстонии» и Объединённой левой партии Эстонии (ОЛПЭ).
Участники пикета также выступили в защиту лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко и польского политика и журналиста Матеуша Пискорского.
Ранее стало известно, что Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
При этом адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что пока Вышинский не этапирован в Киев и остаётся в херсонском СИЗО.