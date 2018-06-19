Адвокат прокомментировал возможность перевода Вышинского в СИЗО Киева
- РИА Новости
Об этом рассказал ТАСС адвокат Вышинского Андрей Доманский.
«Я о таких передвижениях своего подзащитного ничего не знаю. На сегодняшний день он находится в СИЗО Херсона, будут ли его куда-то этапировать — пока не известно», — сообщил защитник.
Адвокат предположил, что следователь по делу Вышинского также не информирован о переводе журналиста в Киев.
«Поскольку в нашей стране политики принимают одни решения, а как их реализовать на практике — это другой вопрос», — прокомментировал Доманский.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.